Alicia Vikander duket për mrekulli pas martesës

Aktorja Alicia Vikander u pa në tepihun e kuq për herë të parë si një grua e martuar. Ajo ishte prezent në eventin e organizuar nga Louis Vuitton “Volez, Voguez, Voyagez” të mbajtur të enjten, 28 tetor, në New York City, shkruan Kosova.info.

Aktorja 29 vjeçare, fituese e çmimit Oskar, para pak ditëve u martua me dashurinë e saj prej shumë kohësh, Michael Fassbender. Si duket, muaji i tij i mjaltit tashmë ka përfunduar. Alicia u pa me unazën e saj të martesës përderisa po parakalonte në tapetin e kuq.

Si duhet do ta shohim shumë Alicia në vitin e ardhshëm, pasi që filmi i saj Tomb Raider do të dal në kinematë botërore me 16 mars 2018. /KI/