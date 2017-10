Alessandra Ambrosio me një paraqitje perfektë para VS Fashion Show!

Alessandra Ambrosio ka ndarë me publikun disa imazhe në të cilat shquhen mirë ‘asetet’ e saja deri sa po ushtronte një pasdite në palestër në New York City.

36 vjeçarja, njëherit një prej engjujve më të dashur të Victoria’s, po ushtronte e veshur me sutjenat më të reja nga linja Victoria’s Secret Angel Max Sport Bra. Ajo po praktikonte programin e ushtrimeve Train Like An Angel me trajneren e saj Tracy Anderson.

Në foto shihen qartë muskujt mirë të formësuar të barkut para se ajo po fillonte rutinën e ushtrimeve për 2017 Victoria’s Secret Fashion Shoë.

Këtë vit, pasarela më e famshme në botë do të zhvendoset në Kinë dhe kjo do të jetë paraqitja e 6-të e Ambrosio në një VS fashion show.