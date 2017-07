Aleksander Kolarov te Roma, mungon vetëm zyrtarizimi

Roma ka siguruar shërbimet e Aleksander Kolarov. Mbrojtësi i Manchester City është vetëm një hap larg transferimit te Roma.

Mbrojtësi serb është përshëndetur me trajnerin Pep Guardiola dhe me futbollistët e City ku është nisur për në Romë për të kryer testet mjeksore. Klubet kanë gjetur gjuhën e përbashkët për shifrën e 6 milionë euro dhe me një kontratë 3 vjeçare për Kolarov.

Shumë shpejt pritet dhe zyrtarizimi i marrëveshjes nga të dyja palët. 31-vjeçari në të shkuarën ka qenë pjesë e Lacios, nga viti 2007 deri në vitin 2010, ku më pas u transferua në Angli tek skuadra e Manchester City ku zhvilloi 165 ndeshje duke shënuar dhe 11 gola.