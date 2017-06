Albina Kelmendi…një zë i fuqishëm që jep shumë emocion

Talenti i saj është vlerësuar edhe në spektaklin e shumëndjekur The Voice of Albania, me zërin i cili ngriti publikun dhe jurinë në këmbë, shkruan “Kosovarja”.

Talentin e ka trashëguar nga familja, me që të gjithë në shtëpinë e saj merren me muzikë.

Albina Kelmendi, vajza nga Peja merret me muzikë që nga vegjëlia dhe ka vazhduar kështu drejt rrugës së suksesit.

Deri në moshën 16 vjeçe studioi pianon dhe klarinetën, ku me këtë të dytin vazhdon ende në fakultetin e arteve në Prishtinë.

Si këngëtare për herë të parë u prezantua në moshën 16 vjeçare, ndërkaq sot ka 3 projekte të realizuara me sukses.

Albina po ashtu këndon edhe mbrëmjeve në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, duke dhuruar një atmosferë deri në orët e vona të natës, këtu mund të veçohet “Lounge i vogël” në Prishtinë i cili është vendi shumë i frekuentuar nga të rinjtë të cilët e duan muzikën live dhe veçanërisht Albinën e cila ua plotëson kërkesat e tyre muzikore me zërin që të merr me vete. Një zë i fuqishëm që në të ardhmen e afërt premton shumë…/Kosovarja/