Albin Kurti sapo del nga burgu flet për përballjen me Molliqajn

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Albin Kurti, ka folur pas lirimit nga Qendra e Paraburgimit në Lipjan. Kurti që së fundi edhe zyrtarisht shpalli kandidaturën për kryetar të Lëvizjes Vetëvendosje shpreson të ketë kundërkandidat për të parin e VV-së.

I pyetur nëse mund të jetë kundërkandidat Dardan Molliqajn dhe nëse e vlerëson të denjë, Kurti refuzoi të flasë për Molliqajn, por tha që të drejtë kandidimi ka çdo aktivist i kësaj partie.

Ai e pranoi se ka mospajtime në Lëvizjen Vetëvendosje.

“Është e vërtetë që kemi pasur e kemi mospajtime në Lëvizjen Vetëvendosje por me dialog, me demokraci e me durim do t’i trajtojmë e do ti kalojmë këto mospajtime”, tha Kurti për Kallxo.com.

Derisa Kurti ndodhej në paraburgim, Aida Dërguti e ofendoi atë në një komunikim të brendshëm të deputetëve të VV-së që u bë publik.

Më pas Dërguti i kërkoi falje ish-kryetarit të Vetëvendosjes, ndërsa Kurti e pranoi këtë falje me një letër të dërguar nga burgu.

Pesë ditë më parë Kurti shpalli kandidaturën për kryetar të VV-së.

Albin Kurti u arrestua më 27 nëntor dhe më pas iu caktua paraburgimi, ngase nuk merrte pjesë në gjykimin ku akuzohet për hedhje të gazit lotsjellës në Kuvend.

Gjykata e liroi Kurtin të premten, pasi u dha fjala përfundimtare. Vendimi për të dhe tre deputetët tjerë të VV’së do të shpallet të mërkurën, më 3 janar 2018.