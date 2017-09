Alban Bushi shpall listën për ndeshjen ndaj Islandës

Ditën e sotme në ambientet e Federatës Shqiptare të Futbollit, sikurse ishte planifikuar u zhvillua konferenca për shtyp e trajnerit të Kombëtares U21, Alban Bushi.

Kjo konferencë u zhvillua në kuadër të ndeshjes kualifikuese për Kampionatin Europian të U21, ndërmjet Shqipërisë dhe Islandës, e cila do të zhvillohet me datë 10 tetor, në stadiumin “Elbasan Arena”. Shqipëria bën pjesë në grupin e dytë së bashku me Sllovakinë, Irlandën e Veriut, Spanjën, Estoninë dhe Islandën.

Video e konferencës: https://www.youtube.com/watch?v=ICJ4wVdRm-0

Më poshtë do të gjeni listën e të grumbulluarve të trajnerit Bushi: