Alarmante: Kosova nga e diela mund të mbetet pa furnizmim me rrymë

Oda Ekonomike e Kosovës, ka aralmuar situatën e krijuar në vend për furnizim me energji elektrike, dhe njëherit me vështirësit me të cilat po ballafaqohet KOSTT-i, raporton Kosova.info.

Kryetari i OEK-ut, Safet Gërxhaliu, ju bënë thirrje të gjitha institucioneve të vendit, për reflektim të situatës me funizim me energji elektrike në vend.

Sipas tij, nëse institrucionet e vendit nuk reflektojunë për këtë problematikë, atëherë sic tha ai ” Kosova nga e diela do të jetë në terrë”.

“Duke pasur parasysh faktin e interferimit të Serbisë në transmisionin e energjisë elektrike dhe dëmet që po ia shkakton ekonomisë kosovare e në vecanti KOSTT-it, i cili është në probleme të mëdha, ku institucion ka nevojë urgjente për ndihmë financiare në vlerë prej 1 milion euro”, ka thënë Gërxhaliu.

Ai ka shtuar se OEK alarmon institucionet, që këtë problematikë ta marrin me prioritet dhe seriozitet, sepse, siq njoftoi ai, shkycja eventuale e KOSTT-it dhe Kosovës nga transmisioni evropian, do të ketë pasoja të pa konpensuara.

“Këto pasoja do të reflektojnë qoftë në aspektin intern, që ka të bëjë me aspektin ekonomik social, ndëretnik dhe reputativ, po ashtu do të ketë edhe pasoja negative në aspektin ekstern, që ka të bëjë me vendet evropiane, në vecanti me qeverinë gjermane, që ka qenë mbështetëse e KOSTT-it, dhe do të dëmtohet imazhi i Kosovës”, ka shtuar ai.

Përndryshe, muajin e kaluar, Qeveria e Republikës së Kosovës, ka ndarë 1 milion euro KOSTT-it, për veriun e Mitrovicës, përderisa hiq me larg se dje KOSTT, ka kërkuar në komisionin për Zhvillim Ekonomik, edhe 1 milionë tjera shtesë për furnizim me energji elektrike në veri. /Kosova.info/