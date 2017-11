Akuza për ngacmime seksuale, Netflix ndërpret marrëveshjen me aktroin

Kompania e madhe e filmave Netfilx ka ndërprerë marrëveshjen me aktorin Kevin Spacey, pasi një numri të madh akuzash për ngacmime seksualesh ndaj tij.

Netflix do të zhvillojë bisedime me producentët për të parë nëse filmi i ri, i cili u pezullua këtë javë, mund të rifillojë pa Spacey. Gjithashtu kompania tha se nuk do të publikojë filmin e Spacey-t për shkrimtarin Gore Vidal.

Ndërkohë, policia në Britani të Madhe ka hapur një hetim ndaj aktorit amerikan mbi akuzat për ngacmime seksuale.

Ylli i ‘House of Cards’ është shprehur se po merr trajtim pasi u përball me akuzat e disa burrave.

Pas akuzës së aktorit Anthony Rapp, i cili tha se Spacey ishte përpjekur që ta joshte atë kur ishte 14-vjeç, Netflix ka pezulluar prodhimin e një nga filmave më të mëdhenj House of Cards në 31 tetor.