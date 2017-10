Aktorja i përgjigjet urdhrit të arrestit për posedim droge

Aktorja amerikane, Rose McGowan, ka marrë një urdhër arresti për posedim të drogës. Sipas një njoftimi të policisë, mandati është lëshuar më 1 shkurt të 2017, pasi është bërë një hetim për sendet e saj personale të mbetura në Aeroportin e Dulles rezultoi pozitiv për narkotikë.

Që prej asaj kohe, Policia e Autoritetit të Aeroporteve ka tentuar të kontaktojë me aktoren që të paraqitet në gjykatën e Virxhinias.

Aktorja nuk kishte reaguar derisa të hënën publikoi një postim në rrjetin social Twitter, ku shkruajti:“Po përpiqen të më bëjnë të hesht? Ka një urdhër për arrestimin tim në Virxhinia”. Pas kësaj ajo nuk harroi të bëjë një ofendim për ta.

Dihet se është ndër femrat që ka akuzuar hapur producentin për ngacmim seksual, ku në një deklaratë tha se ka 20 vite që hesht. Nuk dihet nëse gjykata po përpiqet ta kontaktojë për rastin e Harvey Weinstein apo për posedimin e lëndëve narkotike.

Are they trying to silence me? There is a warrant out for my arrest in Virginia. What a load of HORSESHIT.

— rose mcgowan (@rosemcgowan) October 30, 2017