Aktori i njohur: Në Greqi s’dinë të bëjnë turizëm (Foto)

Aktori i njohur i humorit dhe moderatori Elvis Pupa ka patur një sezon me plot angazhime, ndërsa për pushimet e verës ka menduar t’i kalojë në vendin fqinj, Greqi.

Përmes një statusi të shoqëruar me fotografi, aktori ka ndarë me ndjekësit e tij një shqetësim. “Kam një javë nëpër plazhëra të Korfuzit dhe s’po dëgjoj muzikë me vol të lartë! A Janë në terezi apo thjesht s’kuptojnë si bëhet turizëm”, shkroi ai në foton e publikuar ku shoqërohej me bashkëshorten e tij.

Sigurisht ky status është në formë ironike, pasi muzika e lartë është një nga elementët më shqetësues në plazhet e vendit tonë.