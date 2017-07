Aktori i famshë, Ryan Phillippe duket të ketë pësuar një incident.

Philippe, nga spitali ka publikuar disa fotografi nga shtrati i tij, shkruan Indeksonline.

Bazuar në paraqitjen e tij, ai vërehet të ketë marrë lëndime në këmbën e tij. “Unë do të jem ok dhe e vlerësoj shqetësimin tuaj”, u është drejtuar ai fansave të tij me postimin e radhës.

Arsyet e këtij incidenti ai nuk i ka treguar ende.