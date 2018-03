Aktivitetin e parë politik Resul Sinani e fillon ne vendlindjen e tij

Ish prezantuesi i lajmeve qendrore në RTK, Resul Sinani, tashmë e ka filluar aktivitetin e tij të parë politik.

Anëtari më i ri i NISMA Socialdemokrate, këtë aktivitet të parë e ka startuar në vendlindjen e tij në Dragash ku edhe ju ka premtuar së do të ju qëndrojë afër atyre çdo herë.

Këtë e ka bërë të ditur, përmes një shkrimi në rrjetin social Facebook.

Më poshtë lexojeni statusin e plotë të Sinanit:

Vizite ne Degen e Partise NISMA Socialdemokrate ne Dragash! Jo rastesisht, aktivitetin tim te pare prtiak, e bera ne degen qe perfaqeson vendlindjen time.

Ne kete dege, takova shoke te femijerise, tek te cilet pashe entuziazmin dhe vullnetin per te rrugetuar dhe per t’u rritur politikisht se bashku!

Bashke me Zv. Ministrin e MBPZHR, Vesel Krasniqi i falenderuam per aktivitetin e deritanishem dhe ju premtuam se do te ju qendrojme me afer ne te ardhmen!