Aktivistja e Vetëvendosjes: Ata që e thirrin sot ezanin në xhamitë e Prishtinës ta gërryejnë veshin

Aktivistja e Lëvizjes Vetëvendosje Valbona Bajrami i ka kritikuar myzeinët që thirrin ezanin duke thënë se, tani, ata po ta gërryejnë timpanin e veshit.

Sipas saj, disa tingëllojë sikur kanë dalë në në garë, e ‘për inat’ të xhamisë tjetër i japin zor ma fort.

“Thirrja e ezanit asht ndëgju në çdo cep të Prishtinës (para vitit 99) nga xhamia e madhe. Sa kujtoj, gjithmonë asht thirrë nga besimtarë me potencial zani, apo thanë ndryshe, za melodik. S’jam në dijeni nëse ka pasë kritere kush mundet me thirrë, por kryesorja nuk janë bezdisë as besimet e tjera, as jobesimtarët.

Sot, nuk dihet kush e ‘nisë e bitisë’, me zëra që ta grryjnë timpanin e veshit. Disa tingllojnë sikur kanë dalë në garë, ‘për inat’ të xhamisë tjetër i japin zor ma fort. E krejt esenca asht që me u ndëgju zani në secilin cep, gja që për territorin e Prishtinës kish me mjaftu një ose eventualisht dy zëra”, është shprehur ajo.

Siç është shprehur ajo, në këtë rast, nuk ka lidhje besimi e mosbesimi. “Mos e përdorni si kundër argument, sepse asht temë tjetër”, ka shtuar ajo. /Express/