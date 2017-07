Aktivisti i LDK-së bën thirrje që të votohet Ramush Haradinaj për kryeministër (Video)

Njëri ndër aktivistët e LDK’së Imer Imeri, vëlla i Haki Imerit u ka bërë thirrje deputetëvte te LDK’së që të votojnë Ramush Haradinajn për Kryeministër të vendit.

“Mendimi është që Presidenti Rugova Lidhjen Demokratike e ka marrë me veti. Pse? Presidenti Rugova e ofroi Ramushin ngat veti e bëri Kryeministër në atë kohë e sot deputetë të kësaj partie, që doken plotësisht në rrugën e Presidentit Rugova, nuk ja dhënë votat Ramush Haradinajt që të bëhet Kryeministër. Kurse Presidenti Rugova atëher e ofroi dhe për 100 ditëshin e tij me siguri kemi pa diçka. Ç’të keqe ka me u bo Ramush Haradinaj Kryeministër kur i ka dhënë 3 vëllezër për Kosovën. Unë i kisha thirr do deputetë të ndershëm të LDK’së të votojnë Ramush Haradinajn”, tha ai për RTK’në.