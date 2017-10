Aktakuzë për vrasje dhe posedim të paautorizuar të armëve

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë kundër të akuzuarit, H.S. për shkak të veprës penale, vrasje nga neni 178 i KP-së dhe mbajta në pronësi, në kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 i KP-së.

Sipas aktakuzës, H.S. më 07 korrik 2016, në Komunën e Dragashit, e ka privuar nga jeta personin tjetër, në atë mënyrë që pas një mosmarrëveshjeje paraprake në mes të viktimës N.S., dhe të pandehurit lidhur me shfrytëzimin e ujit dhe derisa viktima N.S. hynë në automjetin e tij, i afrohet i pandehuri dhe me revolverin “Sauer & Sohn” me numër serik U 00 146 me dashje shkrep njëherë në drejtim të viktimës, me ç’ rast e godet viktimën me një predhë në pjesën e përparme të qafës, nga e cila plagë viktima vdes në vendin e ngjarjes.

Me këto H.S. ka kryer veprën penale, të vrasjes nga neni 178 i KP-së dhe veprën penale, Mbajtja në pronësi, në kontroll ose në posedim të paautorizuar të armëve nga neni 374 paragrafi 1 i KP-së. /KI/