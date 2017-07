Aktakuzë për veprën penale shtytja për kryerjen e veprave terroriste

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur aktakuzë kundër R.A., pasi që dyshohet se ka kryer veprën penale shtytja për kryerjen e veprave terroriste nga neni 141 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës i pandehuri R.A., si përkrahës i organizatës terroriste ISIS e cila ka për qëllim që seriozisht të frikësojë popullsinë, të destabilizojë dhe të shkatërrojë strukturat themelore politike, kushtetuese, ekonomike dhe sociale të shteteve të ndryshme e pastaj në territorin e tyre të krijojë Shtetin Islamik.

Gjatë disa muajve deri me datë 14 Prill 2017, përmes internetit, në ueb-faqen e rrjetit social Facebook, në profilin e tij, si dhe në ueb-faqen Youtube, përmes llogarisë së tij personale “Nashheed” ka postuar video incizime me tekste të cilat, vet i ka shkruar dhe incizuar e në të cilat të gjithë myslimanëve iu ka bërë thirrje që në emër të xhihadit të kryejnë sulme terroriste kundër Qeverisë së Kosovës dhe ambasadave të huaja në Kosovë.

Po ashtu, në aktakuzë thuhet se R.K. ka paralajmëruar ardhjen e “Hilafetit”, ashtu që në incizimin me titull “Në token e Shqiponjave do të vijë Hilafeti” thotë: “Do vijë Hilafeti, me përzënien e hienave, do vijë bereqeti, ngrituni vllazni, ngrituni o musliman, bëni xhihad, shpëtojeni këtë vatan, bëni sulme vetjake, apo në grupe, e dhelprave dinake, frikën me ja u futë, sulme istish`hadije apo kallashnikov, nga rruga selefije ti mos u largo, dridhjani token qafirave, vrisni taghutat, hapni rrugë të mirave, sherijatit shijojani frutat, bëhuni emir të vendit tuaj, mos e lëni në errësirë nën udhëheqjen e huaj, ata s`ja u dojnë të mirën, drogë, bixhoz e zina, ja u kanë lënë errësirën, s`ju dojnë ju dritë me pa, kapni armët e sulmoni Qeveri dhe ambasada, vendin nga të kqinjët çlironi nga udhëheqësit ma katolik se papa”, dhe në këtë mënyrë ka shkaktuar rrezik serioz që vepra të tilla edhe të kryhen.

Sipas aktakuzës i pandehuri R.A, me këto veprime ka kryer veprën penale shtytja për kryerjen e veprave terroriste nga neni 141 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. /KI/