Aktakuzë për veprën penale “bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj”

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, ka ngritur sot aktakuzë pranë Gjykatës Themelore të Prishtinës, ndaj të pandehurit K.P. nga Komuna e Lipjanit, për shkak të veprës penale “bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj”, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës, nga neni 3 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 3 të Ligjit Nr. 05/L-002, për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit.

Sipas aktakuzës i pandehuri K.P. gjatë vitit 2017, në vazhdimësi përmes rrjetit social “facebook” nga llogaria e tij, me anë të postimit të xhirimeve audio-vizuele dhe fotografive ka bërë propagandim në lidhje me organizatën terroriste “ISIS”, duke përkrahur haptazi veprimet e tyre terroriste siç janë sulmet e fundit terroriste nëpër botë si dhe krijimin e shtetit islamik, e që me gjatë muajit nëntor të vitit 2017, në llogarinë e tij sociale “facebook” ka shpërndarë fotografi kërcënuese.

Me këto veprime i pandehuri K.P. ka kryer veprën penale “bashkimi apo pjesëmarrja në ushtrinë ose policinë e huaj”, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo individualisht jashtë territorit të Republikës së Kosovës, nga neni 3 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 3 të Ligjit Nr. 05/L-002, për ndalimin e bashkimit në konflikte të armatosura jashtë territorit të vendit. /Kosova.info/