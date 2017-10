Aktakuzë për dhënie dhe marrje të ryshfetit

Prokuroria Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda ka ngritur aktakuzë kundër të akuzuarve H.A., dhe B.S., për shkak të veprave penale, marrja e ryshfetit, nga neni 428 paragrafi 1, të KP-së dhe veprën penale dhënia e ryshfetit, nga neni 429 paragrafi 1, të KP-së.

Sipas aktakuzës, H.A. më 29.09.2017, në cilësinë e personit zyrtar – instruktor dhe pronar i një auto shkolle, me seli në Prizren, në mënyrë të drejtpërdrejtë pranon përfitim për vete që të mos veproj në pajtim me detyrën e tij zyrtare, ashtu që nga kandidati B.S. pranon treqind (300) euro, për të mundësuar dhënien e testit teorik për patentë shofer. H.A. me këto veprime ka kryer veprën penale “marrja e ryshfetit”, nga neni 428 paragrafi 1, të KP-së.

Ndërkaq, i akuzuari i dytë B.S. gjatë muajit gusht të vitit 2017, në mënyrë të drejtpërdrejtë jep shumën prej 300 eurove personit zyrtar H.A., instruktor dhe pronar i auto shkollës, me seli në Prizren me qëllim të dhënies të testit teorik në Departamentin e patentë shoferëve. B.S. me këto veprime ka kryer veprën penale “dhënia e ryshfetit”, nga neni 429 paragrafi 1, të KP-ës. /KI/