Aktakuzë kundër të pandehurve D.H. dhe M.Sh. për trafikim me njerëz

Departamenti i Krimeve të Rënda nga Prokuroria Themelore në Pejë, ka ngritur aktakuzë në Gjykatën Themelore në Pejë, kundër të pandehurës D.H. për vepër penale: “Trafikimi me njerëz”, nga neni 171 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës dhe kundër të pandehurit M.Sh. për shkak të veprës penale: “Ndihma në kryerjen e veprës penale trafikim me njerëz”, nga neni 171 par. 1 lidhur me nenin 33 par. 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.

Sipas aktakuzës, e pandehura D.H. nga muaji mars 2016 e gjer më 01.03.2017 në një kafiteri në fshatin Ozdrim të Komunës së Pejës, ka rekrutuar dhe trafikuar një viktimë, duke e mashtruar dhe shfrytëzuar pozitën e saj të ndjeshme, e cila kishte çrregullime psikike. E pandehura D.H. e kishte punësuar kinse si banakiere viktimën, e cila sipas udhëzimeve dhe për llogari të të pandehurës ka kryer shërbime seksuale me klientë të ndryshëm, të cilët në vazhdimësi ia siguronte e pandehura, me qëllim që vetës t’i sjell dobi të kundërligjshme materiale.

Ndërsa i pandehuri M.Sh. nga muaj mars 2016 e gjer me dt. 01.03.2017 ka ndihmuar të pandehurën D.H. në kryerjen e veprës penale të lartcekur.

Andaj me këto veprime të pandehurit ngarkohen se kanë kryer veprat e lartcekura penale.

Prokurori i çështjes i ka propozuar gjykatës kompetente që të pandehurit t’i shpallë fajtorë për veprat e kryera penale dhe t’i dënojë sipas ligjit. /KI/