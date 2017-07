Inspektorët e Komunës së Prishtinës bashkë me Policinë e Kosovës, kanë pasur punë të madhe mbrëmë në kryeqytet.

Nga ky aksion i madh nuk kanë shpëtuar as lokalet. Burime të Indeksonline kanë treguar se shumë lokale në Prishtinë janë mbyllur, përshkak se në to është gjetur mish me afat të skaduar.

Kontrolli i Policisë ka vazhduar deri në orët e vona.