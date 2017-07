Një person ka vdekur si pasojë e një aksidenti të rëndë që ka ndodhur disa minuta më parë në dalje të Gjakovës më magjistralen për Prishtinë, shkruan Sovrani.info.

Një veturë e tipit Pick Up është goditur nga një veturë tjetër me tabela të huaja me ç’rast ka gjetur vdekjen i riu. Vdekjen e tij e konstatuan dy mjek që gjendeshin rastësisht në afërsi të aksidentit.