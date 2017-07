Është arrestuar i dyshuari mashkull, pasi që i njëjti përderisa ishte duke lëvizur me veturën Mercedes me traga lokale, duke mos përshtatur shpejtësinë e lëvizjes me kushtet e rrugës, godet këmbësorin – viktimën mashkull.

Viktima ka pësuar lëndime trupore dhe i njëjti është dërguar për tretman mjekësor në QKUK-Prishtinë, ndërsa me urdhër të prokurorit i dyshuari dërgohet në mbajtje, thuhet në raportin policor.