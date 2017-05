AKR zgjodhi kryesinë e re dhe miratoi deklaratën politike

AKR mbështet zgjidhjen e problemit të demarkacionit me Malin e Zi, në atë mënyrë që të mos dëmtohet interesi qytetar dhe territori i Republikës së Kosovës. AKR, rikonfirmon se zgjidhja më adekuate e këtij problemi mbetet arbitrazhi ndërkombëtar, bazuar në një konsensus politik, por duke pasur kujdes lidhur me detyrën që i jepet panelit të arbitrazhit lidhur me metodologjinë e përcaktimit të kufirit.