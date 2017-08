AKR përcaktuese e fatit politik të vendit (Video)

Seanca Konstituive e paraparë të mbahej që disa javë me radhë, prapë është shtyrë për javën tjetër.

Roli i AKR-së, po shihet vendimtar për formimin e institucioneve të vendit.

Deputeti i AKR-së, Korab Sejdiu deklaron se në këto rrethana koalicioni PAN nuk është në të mirë të vendit.

E ripërsërit se ky subjekt çdo herë do të veproj në dobi të qytetarëve për t’i lëvizur tutje proceset.

Sejdiu tregon edhe se çfarë do ndodh në marrëdhënien e tij me Pacollin nëse ky i fundit i bashkohet PAN-it.

“Me presidentin Pacolli jemi në koordinim të plotë dhe vazhdojmë t’i qëndrojmë besnikë koalicionit dhe vazhdojmë më tutje.

Ndërsa drejtori ekzekutiv i Organizatës “Çohu”, Arton Demhasaj, tha se subjekti AKR-së ka një rol përcaktues për rrjedhën politike që do të zhvillohet më tutje.

“Një lëvizje e tillë prej katër deputetëve të AKR-së, që do të afrohej me PAN-in, krijon një mundësi me pasë një shumicë për krijimin e Qeverisë”, tha ai, duke potencuar se AKR do të jetë përcaktuese për krijimin e Qeverisë nga PAN-i dhe mbetjen e LDK-së dhe VV-së në opozitë.