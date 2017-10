AKR mbajti tubime në Novobërdë dhe Fushë Kosovë, kandidatët flasin për potencialin zhvillimor të Komunave

Në kuadër të Fushatës elektorale për Zgjedhjet Lokale 2017, Aleanca Kosova e Re ka mbajtur sot tubim me qytetarë në Komunën e Novobërdës dhe të Fushë Kosovës.

Fillimisht Dega e AKR-së në Novëbërdë ka prezantuar kandidatin për kryetar komune Ramush Mehmeti si dhe listën e asamblistëve për këtë komunë.

Mehmeti në fjalën e tij para qytetarëve të Novobërdës tha se prioritet i tij do të jetë ruajtja e trashëgimisë kulturore dhe zhvillimi i bujqësisë. Duke folur për programin e AKR-së, ai tha se me ardhjen e tij në krye të Komunës, qeverisja do të jetë transparente dhe me llogaridhënie.

I prasnishëm në tubim ishte edhe Presidenti i AKR-së Behgjet Pacolli i cili theksoi se parim i AKR-së vazhdon të jetë paqja, demokracia e barazia. “Synimi ynë kryesor për Novobërdën është ngritja e një qendre agroekonomike, e cila do të punësojë shumë qytetarë”, tha tutje i pari i AKR-së duke folur për potencialin zhvillimor të kësaj Komune.

Pas tubimit në Novobërdë, Aleanca Kosova e Re ka mbajtur tubim zgjedhor edhe në Fushë Kosovë ku prezantoi kandidatin per kryetar komune Isuf Ahmeti si dhe listën e kandidatëve për asamble komunale.

Kandidati per kryetar të Fushë Kosovës, Isuf Ahmeti iu beri thirrje qytetareve që t’i thonë mjaft keqqeverisjes dhe të votojnë programin më të avancuar për komunën e tyre. “Komuna jonë është gjeneruesë e madhe e vendeve të punës. Ne ofrojmë program i cili do të krijojë kushte optimale për të bërë biznes”, tha ai, duke u zotuar se nën qeverisjen e AKR-së arsimi do të depolitizohet plotësisht.

Në këtë tubim i cili ishte i mbushur me përkrahës të AKR-së, i pranishëm ishte edhe Presidenti Behgjet Pacolli, i cili tha se do të qëndroje pas kandidatit Ahmeti në përmbushjen e pikave programore të AKR-së.

Të pranishëm në tubime ishin edhe Flamur Sefaj, ministër i Punëve të Brendshme, Albena Reshitaj ministre e Mjedisit dhe Planifikimit hapsinor, deputeti Islam Pacolli, sekretari i përgjithshëm i partisë Vesel Makolli dhe zyrtarë të tjerë të lartë të partisë. /KI/