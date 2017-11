AKR-ja me vendim, përkrah LDK-në me 19 nëntor?

Aleanca Kosova e Re është gati për arritjen e marrëveshjes së koalicionit me Lidhjen Demokratike të Kosovës për Komunën e Prishtinës, raporton Gazeta NewBorn.

Zyrtari i lartë i AKR-së në kushte anonimiteti tha se partia e tij ka marr vendim që LDK-në ta mbështetë me 19 nëntor, konkretisht Arban Abrashin.

I njëjti zyrtar për Gazetën NewBorn, tha se AKR-ja edhe përfundimsht ka vendosur që të mos e përkrah Shpend Ahmetin dhe Vetëvendosjen në Prishtinë.

‘Ska koalicion e as marrëveshje me Vetëvendosjen e as Shpend Ahmetin, është vendimi i partisë. Së shpejti pritet të dalim me deklaratë për mbështetjen që do ia japim LDK-së dhe Arban Abrashit. Jemi drejt përfundimit të takimeve”, tha ky zyrtar i lartë i AKR-së.

Kjo marrëveshje sipas zyrtarit të AKR-së lidhet direkt me Mitrovicën dhe është përkrahje e ndërsjellët.

LDK-ja përkrah AKR-në në Mitrovicë, derisa AKR-ja përkrah LDK-në në Prishtinë.