AKR hap fushatën për Zgjedhjet Lokale në Mitrovicë dhe në Klinë

Në kuadër të Fushatës elektorale për Zgjedhjet Lokale 2017, Aleanca Kosova e Re ka bërë sot prezantimin e kandidatëve për Kryetar Komune, fillimisht për Komunën e Mitrovicës, pastaj edhe për Komunën e Klinës.

Tubimi solemn i ceremonisë hapëse të Fushatës në Mitrovicë, ishte i mbushur me përkrahës dhe simpatizantë të shumtë të AKR-së, ndërsa i pranishëm ishte edhe presidenti i Aleancës Kosova e Re, Behgjet Pacolli, i shoqëruar nga sekretari i përgjithshëm Vesel Makolli, ministrja e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor Albena Reshitaj, si dhe zyrtarë të lartë të AKR-së.

Duke e përgëzuar kryetarin Agim Bahtiri për punën dhe përkushtimin e tij, Presidenti Pacolli tha se puna dhe angazhimi i Bahtirit flasin bindshëm, “Agim Bahtiri do të vazhdojë punën për t’ jetësuar ëndrrën tonë për një Mitrovicë të bashkuar” ka thënë Pacolli.

Ndërsa i pari i komunës së Mitrovicës z. Agim Bahtiri i cili synon edhe një mandat të kryetarit, është zotuar se Mitrovica do të ketë zhvillim të hovshëm ekonomik, duke shtjelluar kështu pikat e programit të AKR-së, ku fokus të veçantë i dha zhvillimit ekonomik, arsimit, shërbimeve shëndetësore si dhe të infrastrukturës.

Pas prezantimit të kandidatit për kryetar të Mitrovicës, Aleanca Kosova e Re ka prezantuar edhe kandidatin e partisë për kryetar të Klinës.

Në ceremoni i pranishëm ishte Presidenti i AKR-së, me bashkëpunëtorë, i cili tha para qytetarëve theksoi se Gashi ofron programin më të mirë ekonomik dhe zhvillimor. “Klina është e pasur me ujëra dhe lumenj, ndërsa ka potencial dhe infrastrukturë të përshtatshme për t’u zhvilluar.” Pacolli përmendi problemet e kësaj komune me ujëra të zeza, papunësinë e lartë, si dhe shërbimet e dobëta komunale, ai shtoi se qytetarët janë ata të cilët mund t’i japin fund problemeve në komunën e tyre duke dhënë besimin Avni Gashit.

Ndërsa kandidati për kryetar të Klinës, nga radhët e AKR-së, Avni Gashi, para qytetarëve të shumtë tha se është koha e duhur që programi AKR-së të jetë pjesë e qeverisjes komunale të Klinës. “E kemi programin që ofron shërbime dinjitoze për qytetarët e Klines. Unë më krenar se asnjëherë më parë, dua të kërkoj besimin tuaj me 22 tetor, që bashkë ta ndërtojmë një standard dinjitoz për qytetarët tanë”, tha ai ndër të tjera. /KI/