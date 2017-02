AKP transfere bankare, gradime dhe qira dhënie jashtëligjore

Shkeljet në Agjencinë e Privatizimit të Kosovës nuk kanë të ndalur. AKP aktualisht pa bord të plotë dhe me ushtrues detyre në mënyrë të kundërligjshme ka marrë disa vendime për transaksione bankare, qira dhënie të aseteve shoqërore dhe gradime. Madje edhe disa autoritete përgjegjëse për mbikëqyrjen e zbatimit të ligjit kanë konstatuar se AKP në disa vendime nuk ka respektua dispozitat ligjore dhe nuk ka zbatuar në tërësi rekomandimet e dhëna. Më 14 nëntor 2014, Avni Jashari, Arben Limani, Ardrit Gashi, Adem Selishta, Ujkan Bajra, Skender Komoni, Haxhi Arifi,, Maja Milanovic, të gjithë bashkërisht me vetëdije të plotë janë duke vepruar jashtë kufijve të autorizimeve të tyre zyrtare të përshkruara me vendim të tyre të punës (autorizime këto që i takojnë vetëm Bordit të Agjencisë) kanë hartuar dhe nënshkruar një dokument me emërtimin “autorizimet në transaksionet bankare të fondeve në mirëbesim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit”, me të cilin dokument kanë autorizuar Avni Jasharin që të veprojë në emër të Agjencisë me kompetenca të plota si “drejtor ekzekutiv”. Po ashtu, së bashku me këtë dokument është autorizuar Avni Jashari, Adem Selishta dhe Sahare Miftari që në emër të AKP të ekzekutojnë transaksione bankare nga fondet e AKP-së që mbahen në mirëbesim në Bankën Qendrore të Kosovës duke marr autorizime të cilat i takojnë ekskluzivisht Bordit të Drejtorëve të AKP-së, si organi më i lartë mbikëqyrës dhe vendimmarrës. Me të njëjtën datë Skënder Komoni, duke përdorë dokumentin e lartcekur ka drejtuar një kërkesë në adresë të Guvernatorit të BQK për deponimin e autorizimeve për transferime bankare në fondet e AKP-së që mbahen në mirëbesim në BQK e cila urdhër pagesë është nënshkruar nga Avni Jashari, Adem Selishta dhe Sahare Miftari. Disa burime të Kosova Info thonë se ky urdhër transfer është ekzekutuar por që mbetet për tu vërtetuar nga BQK. Nëse kjo konstatohet atëherë e këto veprime ekziston dyshimi i bazuar se në bashkë veprim kanë kryer veprën penale “keqpërdorim të pozitës zyrtare” nga neni 422 lidhur me nenin 31 të Kodit Pena të Republikës së Kosovës. Asokohe bordi i drejtorëve ishte organ jo funksional pas skadimit të mandatit të dy anëtarëve ndërkombëtarë. Kështu që kompetencat e AKP-së ishin mjaft të kufizuara. Në përputhje me dokumentin e lartë cekur, që përbënë shkelje ligjore, nga data 17 shtator 2014 e deri më 31 maj 2016 Avni Jashari nga pozita e ushtruesit të Detyrës së njëri nga zëvendës drejtorit menaxhues të AKP-së, burime të Kosova Info thonë se me vetëdije të plotë duke vepruar jashtë kufijve të autorizimeve të tij zyrtare të përcaktuara me kontratën e tij të punës, ka hartuar dhe nënshkruar afër 850 vendime në emër të Drejtorit Ekzekutiv të AKP-së, kështu duke i përvetësuar kundërligjshëm autorizimet të cilat i takojnë ekskluzivisht drerit menaxhua ë AKP-së. Kjo me qëllim që palët e përfshira ne vendime të përfitojnë në mënyrë të kundërligjshme në njërën anë dhe duke i shkaktuar dëme buxheti të Kosovës për shkak të implikimeve financiare që kanë pasur këto vendime:

Lëshimi me qira pa tender të hapur dhe publik të qindra aseteve në pronësi shoqërore kështu duke i evituar rregullat e konkurrencës. Kontrata me qiranë janë lidhur pikërisht me uzurpatorë te aseteve kështu duke mos ju kërkuar atyre far kompensimin e qirave të papaguara në mënyrë retroaktive për periudhën e shfrytëzimit të mëhershëm. Po ashtu lëshimi me qira është bërë pa aprovimin paraprak të bordit të AKP-së, siç e kërkon ligji i AKP-ë, më saktësisht neni 16 i ligjit të AKP-së që lidhet me kompetencat e bordit të Agjencisë. Në nga rastet është dhënia me qira e pikave të karburanteve të NSH Jugopetrol.

Dy persona në një pozitë!

Deri më tani asnjëherë nuk janë bërë publike kontratat që janë lidhur nga data 17 shtator 2014 e deri më 31 maj 2016. Po ashtu punësimi në agjenci nëpër autoritetet e likuidimit te qindra njerëzve me kontrata mbi veprën, me qëllim që atyre tu mundësohet përfitimi pagave pa punuar fare në njërën anë, dhe kështu duke dëmtuar fondin në mirëbesim përmes pagesave në emër të shpenzimeve operative. Po ashtu mësohet se ka pasur ngritje të gradave për disa zyrtarë të AKP-së pa përfilljen e asnjë procedure te paraparë ligjore, me çka ka rezultuar me rritjen e pagave marramendëse. Duke i shkaktuar dem buxhetit të Kosovës Siç merret vesh Valon Fetahu është caktuar në pozitën zyrtar ekzekutiv i Drejtorit Menaxhues, të cilën pozitë e ushtron edhe Drenusha Morina, pra në kuadër të një grade-kodi, shpërndahen dy paga, kështu duke i mundësuar z. Fetahu të përfitojë kundërligjshëm rritje të pagës dhe shkaktimin e humbjes buxhetore në anën tjetër. Një nga vendimet është edhe transferi i zyrtarit inicialet T.T nga zyra rajonale në Gjilan në zyrën rajonale në Prishtinë.

Po ashtu ushtrues detyre që është në kundërshtim me ligjin është caktuar për pozitën zyrtar i Lartë Ligjor. Nga data 17 nëntor 2014, AKP ka mbetur vetëm me një U.D të zëvendës drejtorit menaxhues. Nga kjo datë në emër të menxhmentit të Agjencisë askush nuk ka pasur autorizim për realizimin transaksioneve nga fonde në mirëbesim dhe as të marrë kurrfarë vendimi të çfarëdo lloji pasi që nga dhjetori i 2013 mungon drejtori menxhues dhe nga 17 shtatori 2014 mungon njëri nga zëvendësit e drejtorit menaxhues. Pas kërkesës drejtuar Dhomës së Posaçme të Gjykatës Supreme për të kërkuar zgjidhje dhe dalje nga kriza për mundësin e ushtrimit të mandatit t z. Jashari në pozitën e drejtorit menaxhues, Dhoma e Posaçme kishte refuzuar kërkesën me arsyetimin se nuk mund të ofrojë ndonjë zgjidhje nga interpretimet e dispozitave ligjore për të plotësuar mandatet e pozitave vetanake në AKP.

Sipas Ligjit të AKP i vetmi autoritet që ofron interpretimin e ligjit të AKP-së është dhoma e Posaçme e cila nuk kishte ofruar ndonjë zgjidhje. Gjithashtu në një shkresë të adresuar BQK-së, rreth transaksioneve bankare, më 14 nëntor 2014 AKP duke u mbështetur në një opinion ligjor të ministrisë së Administratës Publike konsideron se transferet bankare do të duhej të ekzekutoheshin për të përmbushur mandatin ligjor dhe detyrimet në mirëbesim të AKP-së përkundër që kompetencat e Agjencisë janë mjaft të kufizuara sa i përket zhvillimit normal dhe institucional të Agjencisë konform ligjit të AKP-së. Më 15 shtator 2014 AKP i është drejtuar ministrisë së Administratës Publike me kërkesën për të dhënë opinion ligjor se a mundet që vetëm zëvendës drejtori menaxhues i AKP-së, si e vetmja pozitë e nivelit të lartë drejtues në Agjenci të nënshkruajë në emër të të zyrtarit kryesor administrativ. Më 25 tetor MAP ka lëshuar një opinion ligjor sipas së cilit “në kuptim të dispozitave ligjore drejtori menaxhues i AKP-së duhet të zëvendësohet nga zëvendës drejtori menaxhues i AKP-së e që në hierarkinë e organit tuaj është pozita më e lartë dhe vjen menjëherë pas pozitës së drejtorit”. Pra fjala është për zëvendës drejtori menaxhues dhe jo ushtrues detyre. Se kush mund të veprojë në emër të menaxhmentit të AKP-së e vërteton Ligji i AKP-së dhe akti themelues i AKP-së si akt nën ligjor i miratuar në Bord. Këshilli i pavarur mbikëqyrës i Shërbimit civil të Kosovës në një raport të saj ka evidentuar mjaft shkelje të dispozitave ligjore në caktimin e pozitave në AKP. /KI/