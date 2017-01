AKP nuk respekton vendimin e KPMShC në rastin Uka

Bajram Uka për të pestën herë radhazi kërkon nga Agjencioni i Privatizimit të Kosovës të ekzekutojë vendimin për kthimin e tij në vendin e punës u.d. drejtor gjeneral i Pallatit të Rinisë. Por deri më tani Agjencioni Kosovar i Privatizimit e cila menaxhon Pallatin e Rinisë nuk merr parasysh vendimet e Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbim Civil, raporton Kosova Info.

Uka qysh në vitin 2014 ishte suspenduar nga puna në mënyrë kundërligjore dhe firmosur nga person i paautorizuar ndaj të cilit po zhvillohen hetime.

Uka që nga shtatori i vitit të kaluar për të pestën herë i është drejtuar Bordit të drejtorëve të AKP-së për ekzekutimin e vendimit të KPM dhe kthimin e tij në vendin e punës. Por edhe kësaj radhe nuk ka marrë përgjigje në kërkesën e deponuar më 23 janar të këtij viti.

Uka ndërkohë ka parashtruar kallëzim penal për keqpërdorim të detyrës zyrtare ndaj Avni Jasharit.

Raporti i Këshillit të Pavarur Mbikëqyrës për Shërbim Civil të Republikës së Kosovës, i viti 2015 thekon se gjatë procesit të mbikëqyrjes së zbatimit të rregullave dhe parimit të legjislacionit për shërbim civil në Agjencinë Kosovare të Privatizimit ka vërejtur se në disa raste të zbatimit të procedurave ligjore të parapara me legjislacionin e shërbimit civil, ka pasur shmangie nga zbatimi i dispozitave ligjore.

Një nga të gjeturat ishte edhe rasti i Bajram Uka, ku Kolegji i Këshillit gjatë shqyrtimit të dosjeve për disa pozita ka konstatuar se nuk janë respektuar procedurat ligjore për caktimin e ushtruesit të detyrës.

Për më tepër Kolegji ka konstatuar se me vendimin e datës 07.11. 2014 me numër ZDM 259/2014, Agjencia kosovare e Privatizimit, ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e nenit 30 të ligjit nr. 03/L-149 për shërbim civil të Republikës së Kosovës, për sa i përket afatit kohor për ushtrimin detyrës si dhe për nëpunësin zëvendësues.

Me raport KPMShC i rekomandoi drejtorit menxhues në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, që të ndërmarrë të gjitha veprimet e duhura për eliminimin e shkeljeve të konstatuara dhe zbatimin e dispozitave ligjore të nenit 30 nr. 03/L-149 për shërbim civil të Republikës së Kosovës për pozitat e lartcekura si dhe për çdo rast të caktimit të ushtruesit të detyrës apo të zëvendësimit të nëpunësit civil.

Por deri më tani Bordi i Drejtorëve të AKP-së ka mbyllur sytë duke mos u përgjigjur ndaj këtyre shkeljeve të evidentuar dhe të faktuara.

Se deri ku kanë shkuar shkeljet në këtë AKP gjatë ditëve në vijim do të paraqesim rastet e rënda për të cilat kanë filluar hetimet. /KI/