AKK, parandalon fiksimin e çmimeve në kafenetë e Gjilanit

Pas marrjes së informacioneve nga burimet e ndryshme dhe nga rrjetet sociale, Autoriteti Kosovar i Konkurrencës me efikasitet dhe saktësi, parandaloj implementimin e marrëveshjes së ndaluar në formë të bashkërenduar të kafeneve në qytetin e Gjilanit për rritje dhe fiksim të çmimeve për disa artikuj.

“Gjatë mbrëmjes së kaluar, (22.04.2017 e shtune), inspektorët hetues, pas marrjes së informacioneve, vepruan me efikasitet dhe saktësi duke i identifikuar kafenetë të cilat ishin bashkëpjesëmarrëse në takim për arritjen e marrëveshjes së tyre për ngritje dhe fiksim të çmimeve për disa artikuj”, thuhet në komunikatë.

Sipas AKK-së, fiksimi i çmimit është i ndaluar dhe i ndëshkueshëm sipas Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës.

“Meqë kjo marrëveshje ishte planifikuar të implementohet të hënën me 24.04.2017, inspektorët hetues, sipas detyrës zyrtare avokuan tek pronarët e këtyre kafeneve se implementimi apo hyrja në fuqi e kësaj çmimore, çmimore e cila u hartua me marrëveshje nga të gjithë pronarët apo përfaqësuesit e kafeneve, pjesëmarrës në kartel, është e kundërligjshme dhe që implementimi i ngritjes dhe fiksimit të çmimit do të prodhonte pasoja ligjore.

Pronarët e kafeneve me të cilët inspektorët hetues avokuan për rëndësinë e Ligjit për Mbrojtjen e Konkurrencës, e kuptuan shumë qartë se marrëveshjet e tilla kufizojnë mundësinë e përzgjedhjes nga konsumatori dhe që kufizimi i çmimeve në një vend me ekonomi të tregut me konkurrencë të lirë nuk lejohet.

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës është udhëzues dhe mik i përhershëm i bizneseve të cilët praktikojnë konkurrencën fer dhe lojale”, thuhet në komunikatë. /KI/