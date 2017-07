AKB: Gjykata Speciale do të ndikojë edhe ne ekonominë e Kosovës

Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini, vlerëson se funksionalizimi i Gjykatës Speciale do të ndikojë edhe në ekonominë e Kosovës. Ai tha për Radio Kosovën se investitorët e huaj mund të hezitojnë që të vijnë në Kosovë dhe puna e saj do të ndikojë edhe në imazhin e Kosovës.

Funksionalizimi i Gjykatës Speciale vlerësohet se mund të ketë ndikim edhe në lëmin e ekonomisë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini shprehet se nëse ndodhin arrestime atëherë kjo gjë mund t’i frikësoj investitorët e huaj: “Mendoj që ne si Aleancë e Biznesit do të tentojmë që këto dëme ti riparojmë përmes promovimit të ekonomisë dhe vendit si vend i mirë për investime si vend i përshtatshëm dhe mendoj që gjithë kjo mendoj se ne në Kosovë duhet të bashkohemi rreth përmirësimit të imazhit të Kosovës dhe karshi tentimeve për të dëmtuar këtë imazh edhe përmes gjykatës Speciale”.

Për ata që mendojnë se arrestimi i figurave të larta nga Gjykata Speciale do ti hap dyert investitorëve të huaj dhe do të ketë përmirësime ekonomike në vend Shahini u shpreh ndryshe. Shahini dha disa shembuj siç është rasti i Kroacisë dhe Bosnjës. “Shembull shteti Kroat ku për disa kohë janë arrestua figura të larta por edhe në Bosnje aty kanë ngec gjitha investimet gjitha përparimet, edhe në Kosovë do të ngecin edhe integrimi i Kosovës edhe njohjet investimet përparimi i saj sepse ne kështu kemi një imazh të dëmtuar nga të tjerët jo nga vetë kosovarët ku ata investojnë vazhdimisht për të pa Kosovën keq e më keq dhe kjo do të shkon në favor dhe do të argumenton gjitha pohimet e tyre se në Kosovë nuk është vend i mirë i përshtatshëm për investime dhe kjo do ta dëmton dukshëm Kosovën”.

Ndërsa analisti ekonomik Valdrin Dervishaj mendon se me Gjykatën Speciale mund të përfitojmë në makroekonomi nëse arrijmë të prezantojmë pozitivisht në arenën ndërkombëtare: “Kemi dy skenarë, skenari pozitiv është ai i destabilizimit të monopoleve të cilat ne i kemi po ashtu edhe spastrimi nga barra e raportit te Dick Martit i cili na ka shkaktuar shumë dëme në aspektin e imazhit duke e ditë se ekonomia e Kosovës është direkt mbare në aspektin ndërkombëtar dhe investime e huaja vijnë e në këtë drejtim”.

Sipas Dervishajt ndikimi negativ i Gjykatës Speciale në Ekonomi mund të jetë për shkak të fokusit medial e politik në çështjet e gjykatës, sipas tij ky fokus i lë proceset tjera vitale jashtë trajtimit. Dervishaj sqaron në fund se çështjet që duhet të përfundohen janë pakot fiskale që janë në proces si dhe krijimi i kushteve të të bërit biznes në Kosovë dhe zhdukjen e monopoleve.