Akademiku serb Kovacevic: Serbia nuk ka fëmijë për luftë të re, do të ishte fundi

Serbia pas pësimit në gjashtë luftëra në shekullin e 20-të më nuk ka popull dhe fëmijë për luftën e shtatë sepse lufta e re do të ishte fundi i këtij vendi, tha akademiku Dushan Kovaçeviç, transmeton Kosova.info.

Ai tha se qëllimi i çdo dialogu që politikanët e udhqëheqin në emër të qytetarëve duhet të jetë për të parandaluar luftën në të cilën do të vdisnin fëmijët serbë.

Një nga intelektualët më të shquar serbë nuk ka dilemma në cështjen e mbështetjes thirrjes së Presidentit, Aleksandar Vuçiq në një dialog të gjerë shoqëror për në Kosovë.

Ai thotë se është ndeshur me reagime të mira në propozimin që rrugës paqësore të zgjidhen problemet në mes të serbëve dhe shqiptarëve.

“Ky propozim u pranua nga të gjitha anët. Mbaj mend se ideja është shumë e vjetër, dhe se vetëm në shekullin e 20-të, disa herë ka filluar. Nga ajo është hequr dorë o për shkak të luftrave, o mosmarrëveshjeve, ose për shkak të presioneve të fuqive të huaja. Por kjo është ajo që ndodh sot është një nga momentet e fundit që mosmarrëveshet mes popujve serb dhe shqiptar të zgjidhet në mënyrë paqësore “, është i bindur Kovacevic.

Dramaturgu më I vlerësuar bashkëkohor serb i referohet përvojës së tij diplomatike, nga periudha kur ai shërbeu në Portugali, si ambasador I Serbisë dhe Mal të Zi, dhe vlerëson se ftesa Vuçiç për dialog është bërë edhe për shkak të presionit shtesë ndërkombëtar.

“Unë e di se çfarë do të thotë biseda në katër sy, takimi diplomatik përmbajtja e së cilës dërgohet për publikun, por edhe si fillojnë bisedat konfidenciale, të cilat askujt nuk I komunikohen”, tha Kovacevic.

Megjithatë ai është I sigurt, siç vuri në dukje, 50 vjet të jetuara në shekullin e 20, se Serbia nuk duhet kurrë të luftojë:

“Serbia është sot pa stabilitet ekonomik, pa kufij të përcaktuar, që hapen në të gjitha anët. Përsëri ka filluar biseda rreth kufirit kroat, e cila një ditë do të jetë shumë serioze, sepse atje pothuajse fjala është për një shkëmbim të territorit. Duhet të bëjmë çdo gjë që dikush të mos na provokojë për një luftë të re dhe kjo duhet të jetë vija jonë e kuqe në dialogun për Kosovën, brenda shoqërisë sonë “, tha Kovacevic.

Ajo çfarë asesi nuk mund të kuptoj këta janë njerëzit që sot nga Beograd, avokojnë luftën.

“Mua më ngriten flokët kur dëgjoj njerëzit e ulur në Beograd në disa karrige që po bëjnë thirrje për mbrojtjen e Serbisë në çdo hap. Ata që flasin sot, nuk mund të vrapojnë 100 metra, kanë nevojë për të ngrënë tri herë në ditë dhe për të fjetur dy herë në 24 orë. Nëse I gjen lufta pasdite, ata nuk do të jenë në gjendje të marrin pjesë në të, sepse atëherë flenë. Ata nuk do të luftojnë, por do të luftojnë fëmijët tanë. Ata që janë më të zëshmit në thirrjen për mbrojtjen e Serbisë asnjëherë nuk kanë luftuar, dhe as që do të luftojmë “, tha Kovacevic.

Për të, politika e jashtme Aleksandar Vucic udhëhiqet nga parimi i kompromisit pragmatik.

“Ai këtë e ka bërë shumë mirë si kryeministër dhe tani si president. Ai shkoi atje, ku unë kurrë nuk do të shkoja. Kurrë nuk do të shtrëngojë duart me ata me të cilët ai shtrëngonte duart. Unë kam të drejtë të mos I zgjasë dorën njerëzve që kanë duart e përgjakura. Unë këtë mund ta bëjë, sepse unë nuk jam një politikan dhe nuk kam marrë përgjegjësinë për t’u kujdesur për popullin. Ai që ka vendosur të merret me politikë serioze duhet të llogaris në ditët kur ata do të poshtërohen seriozisht për të mirën e popullit të tij “, tha Kovacevic.

Ai shtoi se kompromisi pragmatik që Vuçiç plason në politikën e jashtme gjithmonë përfshin një bisedë.

“Brenda dialogut tonë shoqëror, ne duhet të propozojmë zgjidhje në mënyrë që kompromisi mes palës serbe dhe shqiptare sjellë deri te një platformë në të cilën askush nuk ndjehet sikur është një humbës i madh. Unë besoj se ai i cili dëshiron të bëhet një fitues i madh nuk do të fitojë asgjë. Do të humb të gjitha” tha Kovaçeviç.

Në komentin rreth iniciativës së presidentit nga Shqipëria, thotë:

“Kam lexuar se si në Shqipëri thonë se e ardhmja e fëmijëve serbë dhe shqiptarë është në bisedë dhe se më nuk duhet të ketë luftë. Populli shqiptar kanë një dëshirë për të bashkuar territoret në të cilat jeton, në federatë apo konfederatës. Për 20 apo 30 vjet shqiptarët mund të jetojnë në territorin më të madh me popullatë më të masdhe në qoftë se marrim parasysh vendet e tjera në Ballkan. Nëse këtë histori nuk e zgjidhim për pesë vite , do ta zgjidhim për 10 apo 20 vjet me një kërcënim të vazhdueshëm të fshehur për të filluar një luftë brenda natës. Mund ta imagjinojmë si dikush vret të gjithë familjen e fqiut, por ai të themi është I një tjetër fe. Dhe pastaj çfarë? Kjo është arsyeja për luftë, “paralajmëroi Kovačević.

Çdo bisedë e vështirë dhe e gjatë është më e mirë, se cfarëdo lufte.

“Ne kemi pasur këtë luftë ku u shemb Jugosllavia. Mbi njëqind mijë të vdekur e dy milionë njerëz të zhvendosur … E pra, kush ka nevojë për një tjetër luftë këtu? Ejani për një ndryshim të jemi të mençur dhe me biseda dhe negociata të mbrojmë interesat tona “, tha Kovacevic.

Ai kujton se pikërisht njëqind vjet më parë ushtarët serbë janë “varrosur” në frontin e Selanikut, duke pritur për të bëjnë një depërtim në Serbi.

“Në këtë sulm, për të cilin është krijuar miti se këmbësoria serbe ka vrapuar më shpejt se kalorësit franceze, kanë vdekur 50.000 njerëz. Lufta e Parë Botërore ishte një fitore e madhe serbe ndaj austro-hungarisë. Pastaj pushtuesit kryen gjenocid në Serbi, nga e cila di nga dëshmia e gjyshit tim, i cili ishte pjesëmarrës në Betejën e Cerskut. Babai im më vonë u dërgua në frontin e Sremit në Luftën e Dytë Botërore. Ai ishte vetëm 19 vjeç dhe ka vuajtur rëndë. Ai mbeti i gjymtë tërë jetën. Brezi im dhe brezi i fëmijëve të mi shkonin në bodrum gjatë bombardimeve të vitit 1999. Sot, situata gjeostrategjike që kemi, për ne praktikisht është një rrip rreth qafës dhe se çështja e vetme është nëse dikush do të na qëlloj me stol nën këmbë “, tha Kovacevic./Kosova.info/