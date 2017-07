Ahmeti: Thaçi bleu kohë që PAN-i t’i bëjë numrat (Video)

Kryetari i Komunës së Prishtinës, Shpend Ahmeti, ka theksuar se presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi po i bën favore koalicionit PAN, për t’i bërë numrat.

Ai ka thënë për Telegrafin se presidenti e ka vonuar deri tani thirrjen e seancës, për të blerë kohë për të nominuarin për kryeministër, Ramush Haradinaj.

“Hashim Thaçi po takohet kafeve, restoranteve, sepse kështu po e degradon institucionin e presidentit. Madje, ai po mundohet me i bindë deputetët e dy subjekteve tjera që ta votojnë PAN-in”, ka theksuar Ahmeti.

Sipas tij, i nominuari për kryeministër, Ramush Haradinaj nuk i ka 61 deputetë të cilët do ta votonin Qeverinë, duke shtuar se “në vend nuk ka krizë, sepse Kushtetuta ofron zgjidhja nëse mandatari i parë nuk ka mundësi ta formojë Qeverinë”.

Ahmet ka thënë se Thaçi dhe klika e tij e ka problem që vendi të Qeveriset prej Lëvizjes Vetëvendosje, duke shtuar se “ata janë në siklet kur po e shohin se Albini po takohet me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës (ShBA) dhe me zyrtarët e Bashkimit Evropian (BE), në Bruksel”.

Sipas tij, nuk ka legjitimitet që një deputet i zgjedhur nga cilado parti politike – ende pa u mbajtur seanca konstituive – votën e tij t’ia jap një subjekti tjetër.