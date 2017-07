Ahmeti: Përfundimisht, VV nuk e voton Veselin për kryeparlamentar

Shpend Ahmeti nga Vetëvendosje thotë se kjo parti përfundimisht nuk do të votojë Kadri Veselin për kryeparlamentar.

Ahmeti në Interaktiv të KTV-së ka thënë se, pavarësisht kushtit që të kalohet sa më shpejtë votimi i kryeparlamentarit për të vazhduar me votimin e qeverisë, VV nuk do të votojë pro Veselit.

“Edhe me kushtin që të kalojë sa më shpejtë për të arritur te votimi i qeverisë, nuk do të votojmë për Veselin. Zyrtarisht e them sot se VV nuk do të votojë për Veselin kryeparlamentar”, ka thënë ai.

Ahmeti ka shtuar se nëse propozohet dikush tjetër nga PAN-i, për atë kandidat do të ketë shqyrtim të kandidatit “veç e veç”.