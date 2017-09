Ahmeti: Lagjja jonë me sport dhe rekreacion

Në konferencën e sotme për media, Shpend Ahmeti, foli për zotimet tona për mandatin e radhës që ndërlidhen me parqet, sportin dhe rekreacionin. “Bazuar në koston e ndërtimit të parkut të “1 Tetori”, ne kemi ndarë buxhet që vetëm gjatë vitit 2018 të ndërtojmë 4 parqe të tilla, dhe për 4 vitet e ardhshme parashohim 15 parqe të ngjashme”, tha ndër të tjera Kryetari Ahmeti. Ai më tej prezantoi një nga një zotimet që tona brenda fushës “Lagjja jonë, me sport dhe rekreacion”, si në vijim:

1 milion në vit për fusha dhe parqe – 4 parqe rekreativo-sportive në 2018 – që në buxhetin e vitit 2018 janë ndarë 1 milion euro për parqe të reja nëpër lagje. Në vitin 2018 janë të parapara 4 parqe që do të ndërtohen në Kodër të Trimave/Arbëri, Kolovicë, Mati 1 dhe Breg të Diellit për të vazhduar në Dardani dhe Larkishte. Çdo vit do të ndahen nga 1 milion euro për parqe, hapësira sportive, etj.

Dhjetë fusha të vogla nëpër lagje – Çdo lagje i ka vendtakimet e veta sportive. Disa në gjendje më të mirë, disa në gjendje të keqe, e disa të improvizuara. Me programin e fushave të vogla do të synojmë lagjet e vogla të Prishtinës.

Themelimi i Drejtorisë së Parqeve për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e parqeve, fushave dhe lojërave për fëmijë – Përderisa po investohet shumë nëpër parqe është e qartë që mirëmbajtja e parqeve është e rëndësishme për shkak të dëmtimit të vazhdueshëm të pronës publike. Për menaxhimin më të mirë të parqeve Komuna e Prishtinës do të krijojë Drejtorinë e Parqeve që do ta ketë funksion kryesor menaxhimin dhe mirëmbajtjen e parqeve në Komunën e Prishtinës. Kjo drejtori do t’i caktojë prioritetet, do të punojë në rritjen e hapësirave gjelbëruese dhe do t’i menaxhojë ato sipas modeleve të shumë kryeqyteteve nëpër botë.

Kalimi i Pallatit të Rinisë në Ndërmarrje Publike Komunale – Pallati i Rinisë dhe Sporteve mbetet ndërmarrje shoqërore në menaxhim të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kjo pamundëson investimet, mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e interesit publik. Në vitin 2015 Kuvendi Komunal Prishtinë ka miratuar në mënyrë unanime kërkesën që Pallati i Rinisë të kalojë në Ndërmarrje Publike Komunale sepse Pallati është ndërtuar nga kontributi vullnetar i qytetarëve të Komunës së Prishtinës. Kalimi i Pallatit do të mundësojë zhvillimin e sportit në komunën tonë.

Renovimi dhe Përfundimi i projektit të Pallatit të Rinisë – Pas kalimit të Pallatit, Komuna e Prishtinës do ta përgatisë një plan aksional për rimëkëmbjen dhe përfundimin e projektit të Pallatit të Rinisë, renovimin e sallës së djegur, ndërtimin e Pishinës Olimpike dhe lidhjen e platosë së Pallatit me platonë e Grandit.

Pishina Olimpike do të përfundojë – Pishina Olimpike është projekt i Partneritetit Publiko Privat. Kjo është prezantuar edhe në konferencën e Investimeve dhe ka patur interesim për këtë dhe projekte të tilla. Me kthimin e Pallatit në Ndërmarrje Publike Komunale Pishina do të jetë prioritet i Komunës së Prishtinës.

Fushat sintetike për futboll – Pas kërkesave të shumta të klubeve të futbollit, Komuna e Prishtinës do të ndërtojë një kompleks të fushave të futbollit me fushë artificiale, të cilën klubet e Prishtinës do ta përdorin për trajnime posaçërisht në periudhat kur fushat e tjera janë të papërdorshme. Është bërë një analizë e lokacioneve potenciale dhe investimeve të nevojshme për të përfunduar një projekt të tillë. /KI/