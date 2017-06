Ahmeti: I premtova Hahn-it se do bëjmë hapa konkret drejt afrimit me BE-në

Lideri i BDI-së, Ali Ahmeti, ka realizuar sot në Shkup takimin e radhës me eurokomisionarin për zgjerim dhe fqinjësi të mirë, Johannes Hahn

Ai është ndarë i kënaqur nga takimi duke shpalosur detaje nga biseda mes tij dhe komisionarit Hahn.

”Ishte një takim shumë i rëndësishëm me komisionarin Hahn. Kemi folur për të gjitha temat që lidhen me proceset integruese, reformat në gjyqësi, bashkëpunimin me opozitën. I premtova Hahn-it se do të bëjmë tentime maksimale për t’i arritur hapat konkret që të jemi sa më afër me zhvillimet dhe realizimin e të gjitha çështjeve që na afrojnë me Evropën”, deklaroi Ali Ahmeti.