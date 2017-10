Ahmeti i kundërpërgjigjet Mustafës, e fton në debat

Kryetari i Prishtinës, njëherësh edhe kandidat për mandatin e dytë nga Lëvizja Vetëvendosje, Shpend Ahmeti ka reaguar në drejtim të deklaratës së bërë nga kreu i LDK-së, Isa Musafa.

Mustafa ka thënë se Vetëvendosje ka bërë propagandë gjatë 4 viteve në Prishtinë.

Me këtë rast Ahmeti ka demantuar Mustafën duke thënë se nuk janë 70 dosje dhe se sipas tij edhe me dashtë me i heqë dosjet nuk munden me saju ndërtesa që janë në ato dosje.

Madje Ahmeti ka thënë se pasi kandidati i LDK-së, Arban Abrashi nuk do të jetë në debat me të, fton Isa Mustafën, për të folur për secilën prej atyre dosjeve si dhe kompanitë e ndryshme që sipas tyre lanë objektet në probleme ende pa u përfunduar.

Ky është postimi i plotë:

Pas posmit tim mbrëmë për më të votuarit e listës së LDK, Agim Gashin, Halim Halimin, Shefki Gashin e djalin e Feim Salihut, qenkan çu me sulme secili prej tyre, me në krye Isa Mustafën, e që në fakt veçse e dëshmon atë që e kam thënë mbrëmë, që kjo garë është e kaluara vs. e ardhmja.

Z. Mustafa, dosjet nuk janë më shtatëdhjetë. Edhe me dasht me i hjek dosjet, nuk mundemi me saju ndërtesat që janë në ato dosje, pa leje, me vendime për rrënime, e që qëndrojnë në Prishtinë. Në fakt nuk muj me i saju 46000 ndërtimet pa leje tuajat, te Shefkiut e Agimit. Nuk muj me i saju tjetërsimet e pronave, e nuk mundem me i saju dallaveret në tenderë. Kësaj do të ja shtoj edhe paditë personale për shpifje që po i bën për çdo ditë por tash prej llogarisë tuaj të facebookut e jo përmes portaleve të paguara me pare të qeverisë.

Por për të gjitha këto, meqenëse Abrashit ka probleme shëndetësore me dhëmbë, po ju ftoj në debat një me një, ku flasim për secilen prej atyre dosjeve, për kompanitë e ndryshme që na i lat objektet me probleme ende pa u përfundu, për Ligjin për Prishtinën e për Pallatin e Rinisë.

E kaluara juaj nuk bën të kthehet asnjëherë në Prishtinë, kjo është e qartë tash.