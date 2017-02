Ahmeti: Çelësi ishte tek unë, tani i kalon Ivanovit

Pas dështimit të kryetarit të VMRO DPMNE-së, Nikolla Gruevskit për të formuar qeverinë së bashku me Bashkimin Demokratik për Integrim, Presidenti i Maqedonisë, Gjorge Ivanov po zhvillon konsultime me të gjitha partitë parlamentare...

Presidenti i Maqedonisë, Gjorge Ivanov, të mërkurën do të fillojë konsultime të veçanta me përfaqësuesit e të gjitha partive politike parlamentare lidhur me gjendjen aktuale politike. Konsultimet me partitë parlamentare fillojnë...