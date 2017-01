Ahmet Isufi: Kjo Qeveri e dështoi Kosovën, s`ka normalizim me Serbinë!

Seanca gjyqësore për liderin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK), Ramush Haradinaj, pritet të mbahet të enjten. E, nënkryetari i AAK-së, Ahmet Isufi është shprehur i bindur se drejtësia franceze do të marrë vendim që Haradinaj të lirohet me kusht dhe t`i kthehet familjes së tij.

Në një prononcim për “Indeksonline”, Isufi e ka quajtur të pakuptimtë ndalimin e Haradinajt në bazë të një flet-arresti që daton nga shteti Serbi-Mal i Zi, i cili nuk ekziston më.

“Ne konsiderojmë se nuk është dashur të bëhet ndalja e zotit Haradinaj fare sepse është një flet-arrest i një shteti që nuk ekziston më Serbi-Mal i zi dhe shërbimi me këtë flet-arrest nga ana e shteteve që e kanë njohur Kosovën, është e pakuptueshme dhe është shumë e padrejtë. Në rastin kur mbahet gjykimi, mbrojtja ka kërkuar që zoti Haradinaj të lirohet me kusht dhe normalisht t`i kthehet familjes sepse s`ka asnjë argument dhe asnjë arsye që të ndalet më tutje. Nuk duam ta paragjykojmë vendimin, sepse është i gjykatës së drejtësisë në Francë por jemi të bindur se zoti Haradinaj të enjten do të lirohet dhe gjitha ato akuza të Serbisë do të dështojnë për shkak se kanë dështuar edhe më herët”, ka thënë ai.

Isufi është shprehur se dialogu mes Kosovës e Serbisë duhet të ndërpritet, nga që ai dialog nuk i ka normalizuar marrëdhëniet. Madje, ka thënë ai, ngritja e murit në veri të Mitrovicës dhe flet-arresti për Ramush Haradinajn, kanë rrezikuar që dialogu të ndërpritet përfundimisht.

“Përfundimisht, ky dialog ka prodhuar efekte negative për Kosovën, të gjitha marrëveshjet që i kanë konvenuar Serbisë i ka zbatuar, kurse ato që janë të obliguar dhe nuk i kanë konvenuar, i ka refuzuar t`i zbatojë. Njëkohësisht në vend që të normalizohet gjendja mes Kosovës edhe Serbisë, serbët e kanë shfrytëzuar duke vendosur mure në mes të Evropës, duke bërë flet-arreste të cilat jo vetëm që e kanë normalizuar raportin e Serbisë me Kosovën, përkundrazi kanë rrezikuar që të mos ketë më dialog. Dialogu nuk ka më asnjë kuptim dhe Qeveria e Kosovës nuk duhet më të vazhdojë bisedimet, sepse edhe opinioni është i bindur se kjo qeveri e ka dështuar Kosovën”, ka thënë ai.

Tutje, Isufi ka komentuar reagimet e zyrtarëve të lartë ndërkombëtarë të cilët kanë kërkuar lirimin e Haradinajt, duke thënë se edhe ata janë të vetdijshëm për dëmin që Serbia i ka bërë Kosovës.

“Pikërisht reagimi i zotit Engl, i zonjës Lunaçek, i Parlamentit Evropian dhe i shumë personaliteteve të cilët e dinë se i është bërë dëm Kosovës në këtë moment kërkojnë lirimin sa më të shpejtë të zotit Haradinaj, duke e ditur se shpifjet dhe fabrikimet e Serbisë nuk kalojnë dhe janë paradoksale për momentin”, është shprehur Isufi për “Indeksonline”.

Sipas tij, edhe reagimet e shqiptarëve brenda dhe jashtë Kosovës, vijnë me qëllim që të mbrohet Kosova dhe lufta e drejtë e saj.

Isufi është shprehur se reagimet e qytetarëve janë një tregues se ata, arrestimin e Haradinajt, po e ndjejnë si dëmtim për interesin nacional të tyre. Ngaqë, sipas tij, kjo çështje nuk ka të bëjë me një individ, por ka të bëjë me Kosovën.

Ndryshe, Ramush Haradinaj është arrestuar nga policia franceze më 4 janar në aeroportin e Bazelit, bazuar në një flet-arrest të lëshuar nga Serbia përmes INTERPOL-it, që nga viti 2004, sipas të cilit Haradinaj akuzohet për krime lufte.