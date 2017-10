Ahemti: Mramori për VETËVENDOSJE!-n

Qendra e Lëvizjes VETËVENDOSJE! në Prishtinë mbajti sot tubim në fshatin Mramor, ku u fol për sukseset e qeverisjes sonë në Prishtinë dhe për punët që na presin në mandatin e radhës.

Deputeti Frashër Krasniqi tha para të pranishmëve se subjektet tjera politike janë bërë bashkë, jo për ta fituar Prishtinën, sepse e dinë që nuk munden, por për të mos lejuar shembullin e Prishtinës edhe në komunat tjera. “Sulmet e tyre ndaj qeverisjes sonë në Prishtinë bëhen për shkak se duan t’i ruajnë komunat tjera me të cilat qeverisin. Nuk duan që shembulli i mirë i Prishtinës të shpërndahet edhe në Komunat tjera. Frika e tyre është kjo. Dhe është frikë e bazuar, për shkak se VETËVENDOSJE! pas këtyre zgjedhjeve lokale do të udhëheqë jo vetëm me Prishtinën, por edhe me shumë komuna të tjera”, tha Krasniqi.

Kryetari i Qendrës së VETËVENDOSJE!-s në Prishtinë, Yll Hoxha, tha se në Prishtinë kemi ngritur nivelin e qeverisjes, dhe ua kemi bërë të qartë qytetarëve se si qeverisë Lëvizja e si qeverisin subjektet tjera. “Bëmë 12 zotime, prej të cilave 11 i realizuam, kurse të fundit na e bllokuan në Kuvend Komunal. Bllokada të tilla nuk duhet të lejojmë më. Bllokadat e tilla i bëjmë të pamundura me fitoren e VETËVENDOSJE!-s edhe për Kuvend Komunal. Ne jemi ata që japim zotime të cilat e dimë saktë se mund t’i realizojmë, dhe dalim faqebardhë para qytetarëve. Nuk japim premtime megalomani si të tjerët, sa për të marrë votë sot, e për t’u turpëruar nesër”, u shpreh Yll Hoxha.

Kryetari Shpend Ahmeti prezantoi programin qeverisës për mandatin e radhës, me 100 zotimet që i kemi ndarë në 10 fusha. “Programi “Prishtina, qytet në çdo lagje”, ka për qëllim që t’iu ofrojë shërbime të barabarta të gjithë qytetarëve brenda komunës, pavarësisht në cilin fshat e në cilën lagje jetojnë ata. Prioritetet po i caktojmë së bashku, në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët. Që ta realizojmë plotësisht programin tonë, na duhet mbështetja në Kuvend Komunal. Prandaj, përveç mua si Kryetar i Komunës, ju duhet ta zgjedhin njërin nga lista jonë për Kuvend Komunal”, tha ndër të tjera Ahmeti, duke shtuar se besimi i qytetarëve për ne, që po rritet vazhdimisht, po na e rritë përgjegjësinë për punët e mëdha që na presin.

Banorët e këtij fshati u shprehën të kënaqur me bashkëpunimin që ka pasur Komuna me ta në katër vitet e fundit, me ç’rast janë realizuar disa projekte në këtë zonë. Në të njëjtën formë do të vazhdojmë edhe në mandatin e radhës, ku bashkë me këta banorë do t’i orientojmë investimet në nevojat e tyre. /KI