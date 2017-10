Agolli titullar, Qarabag ndal Atleticon e Madridit

Ansi Agolli la pas dëmtimin dhe mori vendin e tij në formacionin e azerëve të Qarabag, në përballjen ndaj spanjollëve të Atletico Madrid.

Rikthimi kapitenit të kombëtares tonë, rezultoi fatsjellës për vendasit, pasi arritën të ndalin skuadrën e Simeones dhe të marrin pikën e parë në 3 ndeshje të luajtura, në grupin C të Chamopions League-s.

Agolli luajti për 90 minuta dhe tregoi një formë mjaft të mirë, ndonëse përballë kishte kundërshtarë të një niveli mjaft të lartë.

Qarabag vinte në këtë takim pas dy humbjesh, 6-0 me Chelsea-n dhe 1-2 me Romën. Nga ana tjetër, spanjollët e Simeones komplikuan tej mase kualifikimin me këtë rezultat, pasi kanë marrë vetëm 2 pikë, në 3 takimet e para dhe renditen të tretët në grup.