Agim Musliu: Më 25 mijë ushtarë Kosova siguron integritetin e plotë

Njohësi i çështjeve të sigurisë Agim Musliu ka thënë për emisionin hulumtues “Udhëve” që u transmetua sonte në RTK -së

“Nëse Serbia ka apetite dhe ajo gjithmonë do të ketë apetite për një pjesë të Kosovës apo për një vendim të Kosovës, neve nuk na duhen aeroplanë supersonic apo bombat atomike apo aeroplanë- mbajtëse sepse nuk kemi det, dhe nuk duhet shumë investime të mëdha. Diku 20 deri 25 mijë ushtarë me armatim të lehtë predha krahu, me një sistem raketor me rreze të mesme, mendoj të mos hyjmë në shtjellim të teorive konspirative se çka do të ndodhte dhe kur të ndodhte, por, kështu me një angazhim optimal Kosova mund të sigurojë veten dhe territorin e saj me integritet të plotë, ka përfunduar Musliu.