Aftësitë seksuale të grave që çmendin meshkujt

Ka femra që janë të shkëlqyeshme në shtrat, por ka edhe mbretëresha të seksit – gra që në mëngë kanë një mori trikash vrasëse të vardisjes, por aftësitë e tyre të renditura në mënyrë të përsosur i sjellin meshkujt deri në çmenduri.

Ato dërgojnë sinjale të pasionit

E dini që ndonjëherë jeni e disponuar për seks në shpejtësi, e ndonjëherë doni seks sensual? Udhëzojeni të dashurin në dëshirat tuaja. Aftësia e mashkullit për të interpretuar shenjat fizike acarohet kur është i eksituar, thonë seksologët.

Për shembull: shtrëngojani prapanicën, nëse dëshironi aksion të rreptë, ose kaloni me gisht nëpër kurrizin e tij për variant më të butë.

Ato gjithkund gjejnë frymëzim erotik

Të themi që para daljes në takim, mbathni këpucë me take të larta dhe e kuptoni që në to këmbët ju duken tejet seksi. Shfrytëzojeni këtë më vonë, ashtu që nuk do t’i zbathni as në shtrat.

Ose nëse befas vëreni që një qilim i butë gjendet në paradhomën e të dashurit tuaj, mbajeni mend këtë që në njërën prej mbrëmjeve të ardhshme t’i propozoni që aty të kaloni në aksion. Dashnorët e mirë e vërejnë potencialin erotik të të gjitha situatave të përditshme, thonë ekspertët.

Lërini shqisat tuaja që gjatë tërë ditës të jenë në gatishmëri, shijoni aromat dhe shijet dehëse, pamjet seksi, prekjen e materialit të këndshëm dhe muzikës sensuale. Kjo do t’ju ndihmojë të zhvilloni spontanitet të lartë të shqisave të denjë për një mbretëreshë seksi.

Ato duan “pemët e ndaluara”

Njohësit seksualë e dinë se njëra prej mënyrave që të arrihet eksitim i madh është që të rritet rreziku që të jeni e kapur. Josheni të dashurin tuaj në ndonjë vend gjysmë-publik.

Një ide: lërini parmakët të hapur derisa bëni dashuri. Në situata të rrezikut trupi juaj liron më shumë testosterone dhe aktivizon neurotransmiterët në tru, gjë që rrit eksitimin, sqarojnë seksologët./e.e