Aftësitë e jashtëzakonshme të hudhrës, ndihmon në luftën kundër kancerit

Për shekuj, hudhrat janë përdorur si një ilaç natyror.

Atletët në Olimpiadën e parë në Greqinë e lashtë e konsuamuan atë për të rritur forcën dhe qëndrueshmërinë e tyre.

Gjatë Luftës së Parë Botërore I dhe II, ushtarëve iu dha hudhër për të parandaluar gangrenën.

Dhe kohët e fundit shkencëtarët kanë zbuluar se përbërësit e hudhrës shërbejnë si një antibiotik natyror për të parandaluar dhe luftuar sëmundje të ndryshme.

Në një studim të ri profesorë në Albany College of Pharmacy and Health Sciences vunë re nëse shtimi i elementit kimik të fluorit në komponimet natyrore të hudhrës do të rriste aktivitetin biologjik të dobishëm.

Fluori është një nga elementët më reaktiv në tabelën periodike dhe përdoret gjerësisht në industrinë farmaceutike.

Për shembull, disa nga 10 llojet më të shitura të drogës përmbajnë atome fluori, duke përfshirë agjentët e uljes së kolesterolit Lipitor dhe Prevacid të Pfizer, një ilaç që përdoret për të për të trajtuar e parandaluar ulcerat e stomakut dhe zorrëve.

Në këtë mënyrë shkencëtarët zbuluan se hudhra dhe fluori mund të jenë një kombinim i fuqishëm.

Për të testuar hipotezën e tyre, shkencëtarët ndryshuan disa përbërës të hudhrës, duke zëvendësuar atomet e hidrogjenit me atome fluori.

Pas përfundimit, ata përdorën vezë embrionale 10-ditore për të krahasuar efektivitetin e komponimeve të modifikuara me fluorin dhe përbërësit e pamodifikuar si anti-angiogjeneza dhe agjentë antitrombikë.

Agjentët angiogjenezë përdoren për të luftuar kundër kancerit duke bllokuar rritjen e tumorit, ndërsa agjentët antitrombozë ndihmojnë në reduktimin e formimit të mpiksjeve të gjakut.

Rezultatet treguan se komponimet e modifikuara ishin më të larta në aktivitetin biologjik dhe duhet të merren parasysh në zhvillimin e terapive të ardhshme të barnave.