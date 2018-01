Afrohet transferimi i mesfushorit kuqezi te klubi gjigant

Ergys Kaçe duket se do të largohet nga PAOK-u i Selanikut. Mesfushori i Kombëtares shqiptare nuk ka pasur hapësira tek klubi bardhezi, dhe tashmë pasi kishte ditë që përflitej se do të largohej, tashmë gjithçka po bëhet akoma më zyrtare.

Kaçe do të bëhet pjesë e marrëveshjes së dy klubeve, teksa kalimi i mbrojtësit Moludo nga Panathinakosi te PAOK-u, do të përfshijë edhe mesfushorin shqiptar.

Mbrojtësi brazilian do të kalojë te PAOK-u deri në fund të sezonit, dhe Panathinaikos do të përfitojë 500 mijë euro, si dhe shërbimet e Kaçes dhe Konstandinidis. Lojtarët do jenë të huazuar deri në verë, me të drejtë blerje përfundimtare.