Adriana Lima kapet ‘mat’ me shkrimtarin turk, 1 muaj më parë u fotografua me librin e tij

Është një nga modelet më të njohura në të gjithë botën e cila pak vite më parë i dha fund martesës së saj me partnerin që prej adoleshencës. Frut i kësaj martese ishin dhe fëmijët e dyshes, por dashuria e tyre nuk mund të rezistonte dhe ata u divorcuan. Pas disa kohësh single, modelja duket se ka gjetur dashurinë e saj të re.

Ajo është fotografuar në Turqi duke u puthur në mënyrë pasionante me shkrimtarin Metin Hara. Ata u fotografuan fillimisht në aroport, duke kaluar në daljen e VIP-ave e më pas në restorantet dhe baret që kanë qëndruar. Kalimtarë të rastit i kanë ekspozuar ata në rrjet e më pas janë rrethuar nga fotografët dhe paparazët.

Hara tha se ata janë takuar në qershor në Stamboll dhe kanë mbajtur kontakt që atëherë. Ai shtoi se kanë ndjenja mes tyre por që gjithsesi janë duke u njohur. Ndërkohë modelja u fotografua një muaj më parë me librin e tij ‘Invasion of Love: The path…Pushtimi i dashurisë: Rruga’ në aeroportin e Los Angeles./dailymail