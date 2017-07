Adrian Gaxha: Shpresoj të bëhem baba sa më shpejt

Këngëtari i njohur, Adrian Gaxha, është përfolur shpesh për romancat e tij, por nuk ka treguar asnjëherë se cila është partnerja e tij.

Në një intervistë për ‘Prive’, ai u pyet se kur do të bëhet baba për herë të parë, dhe pati një përgjigje interesante.

“Ishalla sa më shpejt,” – tha 33-vjecari. Adriani shtoi se nuk flet asnjëherë për lidhjet e tij të dashurisë pasi mbron privatësinë e partneres.

Mendohet se pas hitit me Ronela Hajatin, të vijë se shpejti me një projekt muzikor ku do të jetë solo.