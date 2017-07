Adnan Januzaj do të jetë blerja e dytë e rëndësishme e Real Sociedadit në këtë merkato vere pas Diego Llorentes.

Futbollisti me origjinë shqiptare por që përfaqëson Belgjikën do të jetë i lidhur me klubin nga San Sebastiani deri në vitin 2022.

Dy vitet e fundit 22-vjecari në pronësi të Manchester United ka luajtur në formë huazimi te Borussia e Dortmundit dhe Sunderlandi.