Adidas i ofron ndihmë Realit për të transferuar Kanen

Firma e njohur e veshmbathjeve Adidas, janë të gatshëm të përdorin lojtarët e tyre të qëndrueshëm për të bindur presidentin e Real Madridit, Florentino Perez, për të ripërtërirë marrëveshjen e tyre.

Partneriteti i Adidasit është për ripërtëritje dhe Perez nuk ka humbur kohë duke testuar tregun për një sponsor të ri të fanellave.

Nike, Under Armor, New Balance dhe Puma kanë biseduar me Perezin për marrjen e detyrës nga Adidas si partnerët kryesorë të fanellave të Realit.

Sidoqoftë, sipas Diario Gol, Adidas ka ofruar ndihmë për Realin që të nënshkruajnë me ndonjë klientë të tyre të lart për të ndihmuar në uljen e marrëveshjes në favor të tyre.

Një lëvizje në Madrid do t’i përshtatet gjigantit gjerman të veshjeve sportive, me Tottenhamin që është i sponsorizuar nga kundërshtari i tyre, Nike.

Perez e di se do të duhen 200 milionë euro për të bindur Spursat për të shitur Kane – dhe ndikimi i Adidas mund të jetë një nxitje e mirëpritur në çdo negociatë të ardhshme.

Në rast dështimi të marrëveshjes me Kane, Reali ka alternativa tjera si Mauro Icardi, Sergio Aguero dhe Timo Werner.