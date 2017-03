Abrashi për themelimin e Agjencisë Shtetërore për veteran të luftës

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi ka vizituar Organizatën e Veteranëve të Luftës së UÇK-së me të cilët shtroi idenë e themelimit të Agjencisë Shtetërore që do të menaxhojë çështjet që ndërlidhen me kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së.

“Aty diskutuam shkurtimisht detajet dhe propozimet për hartimin e koncept dokumentit përmes së cilit synojmë të hartojmë ligjin dhe të themelojmë Agjencinë shtetërore që do të qeverisë dhe menaxhoj të gjitha çështjet që ndërlidhen me kategoritë e dala nga lufta e UÇK-së”, tha Abrashi në një postim në profilin e tij në facebook. /KI/